360 Feedback Tools Software - Mest populære apps

AskYourTeam

askyourteam.com

Askyourteam er her for at hjælpe råd med at komme til hjertet af det, der betyder mest. Ved at erstatte gætterier med indsigt muliggør dens medarbejder- og community-indsigtsplatform smartere og hurtigere beslutningstagning, hvilket giver råd mulighed for at fokusere ressourcer, hvor de vil gøre den største forskel. Med AskyourTeam modtager brugerne indsigt, der er relevante og handlingsfulde. Når de kan måle virkningen af ​​disse handlinger, kan de validere og fejre fremskridt eller styre tingene tilbage på sporet, hvis det er nødvendigt. Sådan hjælper AskyourTeam råd med at fremme kulturer med kontinuerlig forbedring og virkningsfuld forandring. Hvorfor vælge AskyourTeam? 100% Rådets fokuserede Det forstår, hvad der arbejder for at opbygge blomstrende samfund. Alt-i-en-løsning En enkelt, brugervenlig platform for både samfunds- og medarbejderindsigt. Indsigt til handling Afdæk relevant indsigt, fokusere på de mest effektive handlinger og måle fremskridt. Bladet af over 50 råd i hele Australien og New Zealand. Askyourteams løsninger: <> Medarbejderstemme Tap ind i de levede oplevelser fra medarbejdere med medarbejderens indsigtsplatform, specialbygget til råd. Det fremmer højtydende, engagerede teams og involverer dem i at forme hvad og hvordan rådet leverer til samfundet. <> Community Voice Forstå let, hvad der er vigtigst for befolkningen i samfundet og deres syn på specifikke spørgsmål eller planer, hvilket gør det muligt for råd at designe og levere tjenester, der bedst imødekommer deres behov. <> Serviceanmeldelser Juster tjenester med ændrede samfundsbehov. Mens serviceanmeldelser måske føles som en anden byrde for strakte ressourcer, forvandler AskyourTeam, hvordan råd tilpasser serviceplanlægning og levering til årlige og tiårige planer. Det prioriterer serviceanmeldelser for bedst at imødekomme samfundets skiftende behov, identificerer mulighederne for at løfte og måler indflydelse på at drive kontinuerlig forbedring. <> Excellence Manager En velprøvet måde at supercharge rådets præstation og prioritere de handlinger, der vil gøre den største forskel. Excellence Manager, udviklet af Thrive35 og drevet af AskyourTeam, hjælper råd til at vurdere deres præstation mod den australske Business Excellence Framework (ABEF), en internationalt anerkendt forretningsmodel til at muliggøre organisatorisk ekspertise.