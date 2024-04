Supervity (tidligere Techforce.ai) giver virksomhedsteams mulighed for at opnå hurtigere resultater ved at sætte dem i stand til hurtigt at automatisere og dele vidensarbejde med deres AI Coach. I dag bruger over 12.000 forretningsbrugere – fra etablerede virksomheder til hurtigt voksende nystartede virksomheder – Supervitys kodefri AI-aktiverede platform, der har transformeret arbejdspladsen. Brugstilfældene varierer på tværs af brancher og forretningsfunktioner, hvilket hjælper virksomheder med at forbedre salgsresultaterne med op til 30 % og øge den operationelle produktivitet med op til 70 %. De løsninger, som Supervity tilbyder, kan dække softwarevirksomheders og deres kunders forretningsprocesser. Løsningen understøtter både UI- og API-baserede integrationer til virksomhedsteams til at automatisere deres manuelle arbejde. Platformen er bygget med teamsamarbejde i sin kerne, så brugere kan skabe og dele no-code automatiseringer som genanvendelige digitale færdigheder med kolleger og kunder. Supervity gør det også muligt for produktledede virksomheder at hjælpe deres slutbrugere med at opnå hurtigere resultater med AI Coach. Det er en af ​​de meget få virksomheder, der tilbyder indlejret RPA, Conversational AI og OCR AI-funktioner "as-a-service" i hvid mærket model. I øjeblikket arbejder virksomheden med store systemintegratorer som KPMG, IBM og Accenture og bygger industrispecifikke løsninger i markedssegmenterne Financial Services, Healthcare og Federal.

