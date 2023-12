BUSINESS MESSENGER, DER FORBINDER ALLE! - Professionaliser sikker og nem kommunikation for din virksomhed stashcat® - Den moderne måde til intern virksomhedskommunikation – WhatsApp-alternativ for virksomheder og myndigheder. Effektiv kommunikation mellem alle medarbejdere i en virksomhed er udgangspunktet for en målrettet måde at arbejde på. stashcat® kombinerer de sædvanlige chatfunktioner med sin egen cloud-lagring for at skabe et databeskyttelseskompatibelt, sikkert kommunikationsmiljø – GDPR-kompatibelt. Platformen tilbyder dig moderne, virksomhedsintern kommunikation og følger et strengt databeskyttelsesideal. Kommuniker nemt, hurtigt og sikkert inden for virksomheden – med stashcat®.

Websted: stashcat.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med stashcat. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.