Højt blodtryk under kontrol med det digitale blodtrykspas Blodtryksdata giver dig støtte i behandlingen af ​​forhøjet blodtryk. Du kan nemt optage målinger med din blodtryksmåler derhjemme i appen udviklet af Blood PressureData. Dette fungerer manuelt eller automatisk via Bluetooth-transmission. Blood PressureData understøtter over 30 enheder fra i alt ti producenter. De data, der indsamles via appen, giver dig et overblik over dit blodtryk og hjælper også din læge med at behandle dit forhøjede blodtryk.

Websted: blutdruckdaten.de

