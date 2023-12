Sprintly gør det nemt for startups og bureauer at samarbejde om softwareprojekter. Sprintly giver dig et fuldt overblik over, hvad teamet arbejder på tværs af alle udviklingsstadier og lader dig også spore fremskridt i forhold til mål. Sprintly kræver ingen konfiguration, så hold kan være i gang på få sekunder. Sprintly har dyb integration med GitHub, og elementer kan opdateres automatisk fra en GitHub Commit-besked eller Pull Request. Slak integration hjælper også med at holde teamet synkroniseret.

Websted: sprint.ly

