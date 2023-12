Spiceworks er et professionelt netværk for informationsteknologi (IT) industrien, der har hovedkontor i Austin, Texas. Virksomheden blev grundlagt i januar 2006 af Scott Abel, Jay Hallberg, Greg Kattawar og Francis Sullivan for at bygge it-administrationssoftware. Spiceworks er et online-fællesskab, hvor brugere kan samarbejde og søge råd hos hinanden og også engagere sig på en markedsplads for at købe IT-relaterede tjenester og produkter. Netværket anslås at blive brugt af mere end seks millioner it-professionelle og 3.000 teknologileverandører. Virksomhedens gratis proprietære software er skrevet i Ruby on Rails og kører udelukkende på Microsoft Windows. Softwaren opdager IP-adresserbare enheder og inkluderer helpdesk-funktionalitet og en integreret videnbase.

Websted: spiceworks.com

