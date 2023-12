SmartSearchs mission er at designe en menneskecentreret fremtid for arbejde gennem innovative softwareløsninger, herunder Applicant Tracking (ATS), Vendor Management (VMS), Customer Relationship Management (CRM) og eSignature for at ansætte hurtigere, bedre og smartere. Det er en komplet, agil softwareløsning, der bringer kraftfulde kandidatsourcing- og samarbejdsværktøjer til dine talenterhvervelsesbestræbelser. Ved at integrere med din nuværende teknologi og unikke forretningsprocesser reducerer SmartSearch papirarbejde, eliminerer dobbeltarbejde, strømliner onboarding, forkorter tid til at besætte job og sænker ansættelsesomkostninger.

Websted: smartsearch.com

