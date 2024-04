SmartReach.io er en e-mail-outreach-software designet til at lade brugere planlægge og sende personlige e-mails og opfølgninger automatisk fra deres postkasse og øge deres svarprocenter. SmartReach.io synkroniserer dine kundeemner fra din CRM til dine kampagner med workflowautomatiseringer og giver dig også mulighed for at tilføje kundeemner fra Linkedin-søgning gennem ProspectDaddy-udvidelsen. Bortset fra dette kan det også synkronisere alle dine kundeemner e-mail-aktivitet tilbage til dine CRM'er automatisk gennem workflowautomatisering. Det reducerer derved den manuelle indsats fra dit salgsteam og øger deres båndbredde for at lukke flere handler. Unikke funktioner i SmartReach.io - Delt teamindbakke for øget teamsamarbejde, kategorisering af kunde- og ikke-kundeemner og rapport om svarstemninger - Multichannel outreach via kanaler såsom Linkedin, e-mail, WhatsApp, SMS og opkald - Direkte integrer med ProspectDaddy chrome-udvidelsen for at få kundeemner e-mail-oplysninger fra Linkedin - Native integrationer med CRM'er som Hubspot, Pipedrive, Zoho og Salesforce og workflowautomatisering for at tilføje kundeemner direkte til smartreach.io-kampagner. - Integrer med andre CRM'er gennem Zapier. - Automatiser opfølgninger indtil svar og avanceret menneskelignende afsendelsesalgoritme - Optimer leveringen af ​​dine e-mails til indbakken med indbyggede gratis e-mail-valideringer, blød start for e-mail, opsætningsrapporter om e-maillevering. - Hypertilpas dine e-mails med programmerbare betingelser på dine e-mails - Avancerede teamfunktioner, der hjælper dig med at samarbejde med dit team. - Agenturfunktioner, der hjælper med problemfri skift mellem forskellige klienter. - Spor al e-mail-aktivitet, få detaljerede analyser og rapporter, der kan downloades. - Synkroniser e-mail-aktivitet tilbage til dit CRM med workflow-automatiseringer.

Kategorier :

Websted: smartreach.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med SmartReach.io. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.