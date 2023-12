Sirvez er et cloud-baseret værktøj designet til audiovisuelle systemintegrationsvirksomheder til at digitalisere deres arbejdsgange. Systemet forbedrer i høj grad effektiviteten i deres arbejdsstyrkestyring, projekter og produktstyring, samtidig med at det forbedrer interessentrelationerne. Det er udviklet i tæt samarbejde med audiovisuelle integratorer og slutbrugere for at sikre, at produktet er egnet til formålet og opfylder AV/IT-markedets behov.

Websted: sirvez.com

