Silicon Valley Bank (SVB), en afdeling af First Citizens Bank, er banken for verdens mest innovative virksomheder og investorer. SVB leverer kommerciel og private banking til enkeltpersoner og virksomheder inden for teknologi, life science og sundhedspleje, private equity, venturekapital og premium vinindustrier. SVB opererer i centre for innovation i hele USA og tjener de unikke behov hos sine dynamiske kunder med dyb sektorekspertise, indsigt og forbindelser. SVB's moderselskab, First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA) er en top 20 amerikansk finansiel institution med mere end $200 milliarder i aktiver. First Citizens Bank, medlem FDIC.

Websted: svb.com

