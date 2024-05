Shipmates er en forsendelsesplatform, der gør det muligt for online virksomhedsejere at booke on-demand og standardordrer ved hjælp af flere kurerer i Filippinerne. Et alternativ til besværet med manuel booking og forsendelse. Shipmates hjælper e-handelsvirksomheder med at vokse ved at gøre deres forsendelsesproces nemmere og hurtigere.

Websted: shipmates.app

