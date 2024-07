RocketAI er en SaaS-platform, der bruger kunstig intelligens til at forbedre produktbilleder og generere nye designkoncepter til e-handelsvirksomheder. Det gør det muligt for virksomheder at forbedre deres produktbilleder med baggrunde og kontekst, der øger konverteringen på få sekunder. RocketAI leverer en brugervenlig webgrænseflade til at skabe og redigere personlige produktbilleder, generere produktvariationer i nye farver, stilarter og størrelser og forbedre billedvinkler, belysning og indstillinger for at øge markedsføring og salgskonvertering. Platformen tilbyder to planer - Standard og Enterprise - afhængigt af kravene til e-handelsvirksomheden. Standardplanen tillader op til 25 brugerdefinerede modeller ved hjælp af produktbilleder, mens Enterprise-planen gør det muligt at finjustere modeller uden begrænsninger og giver flere brugere support inkluderet. Med RocketAI kan virksomheder udnytte AI til at spare timevis af research og designtid og overlade deres kreative opgaver.

Websted: rocketai.io

