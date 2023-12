Second CRM er en prisvindende virksomhedsautomatiseringsløsning, designet til at gøre små og mellemstore virksomheder rentable ved at automatisere deres forretningsdrift ved at bruge internet- og mobilteknologier. Second CRM fokuserer på at forbedre salg og marketing, kundesupport og drift. Second CRM tilpasser sig nemt til de fleste forretningsmiljøer ved at tilbyde en fleksibel, omkostningseffektiv og brugervenlig applikation. Second CRM giver et enkelt overblik over kundeinteraktioner på tværs af salg, marketing, support og backend-operationer. Anden CRM reducerer arbejdsbyrden og accelererer væksten, samtidig med at virksomhederne kan fokusere 100 % af deres energi på det, der tæller – kunder.

Websted: secondcrm.com

