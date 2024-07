Seattle - Officielt websted for bystyret. Borger-, erhvervs- og besøgsinformationssektioner samt information om bystyret. Seattle Services Portal giver brugerne mulighed for at: * Tjek status, forny, foretag ændringer, betal eller planlæg tilladelser eller registreringer ved at søge efter adresse eller postnummer eller ved at bruge fanen "Mine optegnelser". * Start nye applikationer og anmodninger om forskellige tjenester, herunder: Opbygning af tune-ups; Klager relateret til bygning, ejendom, udlejningsejendomme, støj, taxa og transporttjenester; Historisk bevaringsgodkendelsescertifikat; Korttidsudlejningslicenser; Taxa- og Lejelicenser; Handels- og udstyrslicenser; Parkering og lastbiltilladelser; Gadebrugstilladelser; Handels-, bygge- og arealanvendelsestilladelser; Give offentlige kommentarer; Udviklingstjenester til offentlige forsyningsvirksomheder; Registrering af lejeboliger (RRIO); Lejerhjælp (EDRA); Trærelaterede tilladelser og registreringer... Hjemmesiden giver også vejledning om, hvordan man planlægger inspektioner eller aftaler med Seattle Department of Construction and Inspections (SDCI) eller Seattle Department of Transportation (SDOT). Hvis brugere er i tvivl om, hvilken kategori de skal vælge, kan de besøge applikationsindekssiden for at se alle de tilgængelige applikationstyper, de kan starte gennem portalen.

Websted: cosaccela.seattle.gov

