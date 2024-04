Savant Labs

Savant er en cloud-native no-code platform til at automatisere end-to-end analytiske processer via træk-og-slip arbejdsgange. Det giver analytikere 100-vis af peg-og-klik-forbindelser til at få adgang til data fra forretningsapplikationer, regneark og dataplatforme, træk-og-slip-widgets til at rense, forberede, blande, transformere og analysere data og omfattende generative AI-funktioner for alle trin i den analytiske arbejdsgang. Indsigt kan automatiseres direkte i forretningsapplikationer, BI-dashboards, kommunikationsapps og databaser. Savant har også state-of-the-art automatiseringsfunktioner til at automatisere arbejdsgange baseret på tidsplaner eller begivenheder og triggere fra eksterne systemer for at øge indsigten til forretningsinteressenter med henblik på rettidige forretningshandlinger.

