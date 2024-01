SalesHoods specialbyggede salgsaktiveringsløsning replikerer toppræsterende i stor skala ved at fremskynde salgsproduktivitetsgennembrud i parathed, effektivitet og udførelse. Hold dine indtægtshold synkroniseret med interaktiv træning og onboarding. Gentag vindende salgsspil med kurateret indhold. Konsekvent lukke flere aftaler med køberaktivering SalesHood knækkede koden for at opbygge højtydende teams ved at levere salgsaktiveringssoftware, salgstræningsindhold og konsulenttjenester sammen for hurtigt at løse indtægtsproblemer. Virksomheder som Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet og Planview bruger SalesHood til at realisere hurtige indtægtsresultater. SalesHood er meget mere end blot en salgsaktiveringsplatform. Vi forstår, hvor svært det er at udføre aktiveringsprogrammer, der har en positiv indvirkning på indtjeningsmålinger og KPI'er. Med SalesHood behøver du ikke finde ud af det og genopfinde hjulet. Vores software er udstyret med automatiseret vejledning og skabeloner, der dækker hele aktiveringens livscyklus. Vi tilbyder også indbygget salgstræningsindhold, så du kan realisere værdi på dage og uger, ikke måneder og år. Vores salgstræningsbibliotek opdateres løbende og vil være din foretrukne ressource til salgstræning.

