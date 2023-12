Ryanair DAC er et irsk ultra-lavprisselskab grundlagt i 1984. Det har hovedkvarter i Swords, Dublin, med sine primære operationelle baser i Dublin og London Stansted lufthavne. Det udgør den største del af Ryanair Holdings-familien af ​​flyselskaber og har Ryanair UK, Buzz og Malta Air som søsterflyselskaber. I 2016 var Ryanair det største europæiske lavprisflyselskab af rutepassagerer fløjet og transporterede flere internationale passagerer end noget andet flyselskab. Ryanair Group opererer mere end 400 Boeing 737-800 fly, med et enkelt 737-700 brugt som charterfly, som en backup, og til pilotuddannelse. Flyselskabet har været kendetegnet ved dets hurtige ekspansion, et resultat af dereguleringen af ​​luftfartsindustrien i Europa i 1997 og succesen med dets lavprisforretningsmodel. Ryanairs rutenetværk betjener 40 lande i Europa, Nordafrika (Marokko) og Mellemøsten (Israel, Libanon og Jordan). Selskabet er ofte blevet kritiseret for dets dårlige arbejdsforhold, store brug af ekstra gebyrer, dårlig kundeservice og tendens til bevidst at skabe kontroverser for at opnå gratis omtale.

Websted: ryanair.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Ryanair. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.