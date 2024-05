Håndtering af ensomhed og isolation for ældre. At navigere i kronisk sygdom er en isolerende og ensom proces, som i sidste ende reducerer medicinsk tilslutning og har en negativ indvirkning på resultaterne. Der er over 100 dødelige kroniske tilstande, da 1 ud af 2 amerikanere i øjeblikket lever med mindst 1 kronisk tilstand. Det amerikanske sundhedssystem har over 1 billion dollars i direkte omkostninger. Medicinsk overholdelse af terapeutiske programmer og medicin er kun 50 %, fordi patienter føler sig ensomme, isolerede og ustøttede i deres kroniske sygdomsrejse. Reviving Mind er en telehealth-udbyder i netværket, der forbedrer de kliniske resultater og programoverholdelsen for den ældre medicare- og medicare-fordelsbefolkning, der er plaget af ensomhed og kronisk sygdom. Dette gøres gennem et nyt og proprietært klinisk program og teknologiplatform, der integrerer virtuelle, private, kurerede og professionelt ledede grupper, der skalerer op til 8-patienter med individualiseret og målorienteret livsstilsmedicinsk coaching, der er automatiseret, men administreret af en licenseret udbyder.

Websted: revivingmind.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Reviving Mind. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.