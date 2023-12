Refrens ABC er den enkleste måde at fange, administrere, spore og konvertere kundeemner på ét sted. 1. Opsaml kundeemner automatisk med kundeemneregistrering og hjemmesidekontaktformularer 2. Administrer kundeemner på tværs af flere salgspipelines 3. Tildel rigtige kundeemner til rigtige salgschefer og spor deres aktivitet 4. Kommuniker med kundeemner via e-mail og WhatsApp 5. Få detaljerede salgspersonligheder rapportering & fremtidig omsætningspotentiale 6. Send tilbud, fakturaer, salgsordrer med få klik 7. Og flere ting for at forenkle dit salgsworkflow...

Websted: refrens.com

