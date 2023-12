Recruitee er en virksomhed, der producerer eller sælger computer "software som en service" (Saas.) Softwaren fungerer som et ansøgersporingssystem til håndtering af ansøgninger om job. Det inkluderer et redigeringssystem for karrierewebsteder til employer branding, et plugin til sourcing (personel) (ellers kaldet rekruttering), integration af arbejdspladser, e-mail og kalendersynkronisering. Inden for 4 måneder efter den offentlige lancering i august 2015 tiltrak Recruitee over 1000 små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og rekrutteringsbureauer verden over.

Websted: recruitee.com

