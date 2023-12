Comeet er et ansøgersporingssystem og ansættelsesplatform for små og mellemstore virksomheder, der er klar til høj vækst. Den prisvindende, cloud-baserede platform er ekstremt samarbejdende og tilbyder ansættelsesteams et enkelt brugervenligt design, dynamisk konfigurerbarhed, automatiserede arbejdsgange og meget mere. Comeet er enterprise-grade og funktionsrig. Perfekt til at indkøbe, koordinere, kommunikere, dele, planlægge, forberede, engagere, evaluere, ansætte og rapportere.

Websted: comeet.co

