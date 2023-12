QuizWhizzer er det ultimative klasseværelsesværktøj til at skabe sjove quiz-løb! Upload et baggrundsbillede, og tilføj pladserne til, hvor spillerne bevæger sig for at skabe en unik spilleplade til din quiz. Se derefter, hvordan elevernes avatarer udvikler sig over hele linjen i realtid, mens de besvarer spørgsmålene!

Websted: quizwhizzer.com

