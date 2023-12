Pypestream er en amerikansk virksomheds-konversations-AI-løsning til kundeservice. Det blev grundlagt i april 2015 af Richard Smullen, medstifter af Genesis Media LLC. Pypestream har kontorer i New York City og San Francisco. Det vandt popularitet på grund af sin Pypestream-meddelelsesplatform, der har til formål at forbinde virksomheder med forbrugere. Hver virksomhedskonto indeholder en "Pype" og "Streams" til forskellige typer kommunikation. Applikationen bruger kunstig intelligens og maskinlæring for at automatisere kundeservice.

Websted: pypestream.com

