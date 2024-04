Forpligtet til at levere fremragende kundeoplevelser, Boost.ai står i spidsen for enterprise-grade conversational AI. Drevet til at muliggøre uovertruffen interaktion mellem mennesker og organisationer, udnytter Boost.ai banebrydende teknologi til at skubbe grænserne for AI på en ansvarlig måde. Dens proprietære selvlærende AI-platform giver virksomheder mulighed for at automatisere interaktioner i stor skala, øge effektiviteten og skabe positive resultater. Boost.ai's virtuelle agenter, der er tillid til af virksomheder på tværs af forskellige brancher, opretholder konsekvent opløsningshastigheder på over 90 procent og automatiserer tusindvis af interaktioner dagligt. Boost.ai blev grundlagt i 2016 og støttes af Nordic Capital og opererer fra sit hovedkvarter i Sandnes, Norge, med globale kontorer i byer, herunder Los Angeles, København og London.

