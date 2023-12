ProjeQtOr er en open source-projektstyringssoftware, der i et enkelt værktøj samler alle de funktioner, der er nødvendige for at organisere dine projekter. Den er enkel, nem at bruge, mens den dækker et maksimum af projektstyringsfunktioner. Dens særlige egenskaber, ud over dens fuldstændighed, er at være kvalitetsorienteret. Det betyder, at du kan optage alle hændelser på dine projekter, og derved forenkle overholdelse af førende standarder for kvalitetsstyring, hvad enten det er ISO, CMMI, ITIL eller andet.

Websted: projeqtor.org

