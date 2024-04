Prepaidify, er et førende websted for digitale gavekort etableret i juli 2018. Vi er specialiserede i at give vores kunder en bred vifte af digitale gavekort fra de bedste nationale mærker, herunder Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom og mere. Hos Prepaidify tror vi på at tilbyde en problemfri og problemfri købsoplevelse for både forbrugere og virksomheder. Vores gavekort er tilgængelige i forskellige pålydende værdier og kan opfyldes gennem digital levering via e-mail, hvilket giver uovertruffen bekvemmelighed og værdi for vores kunder. Hos Prepaidify er vores mission at revolutionere detailbranchen ved at samle verdener inden for kryptovaluta og detailhandel. Vi tror på en fremtid, hvor kryptovalutaer er bredt accepteret som en vigtig form for valuta, og vi er forpligtet til at gøre den vision til virkelighed for alle. Vores mål er at gøre det muligt for brugere at bruge deres kryptovalutaer hos alle forhandlere, der bruger den eksisterende gavekortinfrastruktur. Vi stræber efter at være broen mellem krypto- og detailindustrien og skabe en verden, hvor kryptovalutaer er de vigtigste former for valuta, der bruges til al handel, hos alle detailhandlere over hele verden.

