Hos Prezzee er vores mission at transformere gavelandskabet ved at skabe menneskelig forbindelse gennem bemærkelsesværdige digitale gaveøjeblikke. Vi tror på, at gaver altid skal føles magisk for både afsender og modtager, og ramme plet med den rigtige gave og en god kundeoplevelse – hver gang. Vi synes også, det skal være nemt at sende en gave til enhver tid til enhver, uanset hvor du er. Prezzee Business gør det nemt at give firmagaver. Slut dig til hundredvis af førende virksomheder, der bruger Prezzee til at belønne medarbejdere, kunder og kunder. Alt sammen med få klik! Vi har tænkt uden for gaveæsken for at sikre, at hver virksomhed får en unik gaveoplevelse med et co-branded Prezzee Smart eGift Card med din virksomheds logo eller valgfrit design, som kan indløses til hundredvis af mærker. Prezzee Business har fleksible funktioner, der passer til dine forretningsbehov. Gratis - Ingen ekstra omkostninger for at oprette din konto Skræddersyet branding - Personliggør dit Prezzee Smart eGift Card med din virksomheds logo Simpel masseafsendelse - Ubegrænset eGift-kort med få enkle klik Gavesporingsportal - Tjek status for din digitale gavekortbestilling i realtid Fleksible betalingsmuligheder - Betal for din ordre med et kreditkort eller bankoverførsel Bæredygtig - Et 100 % digitalt og miljøvenligt gavevalg Lær mere på: prezzee.com/business

