Forestil dig et enormt bibliotek, der kan rumme tusindvis af dine bøger, placeret i en bekvem rækkefølge, med dine noter i margenen. Takket være den nyeste teknologi er dette bibliotek en realitet og altid ved hånden, uanset hvor du er, eller hvilken enhed du bruger. PocketBook Cloud er en service på tværs af platforme, der kombinerer din e-læser, Android- eller iOS-smartphones, tablets og pc, og forbinder alle enheder i ét enkelt økosystem. Det giver dig mulighed for at synkronisere e-bogsfiler, dine læsepositioner og personlige indstillinger. Med andre ord kan du starte en bog på e-læseren, fortsætte på din mobiltelefon og så igen vende tilbage til PocketBook, uden at spilde tid på at søge efter den rigtige side, ændre skrifttypen eller andre indstillinger for den sags skyld. PocketBook Cloud-onlinetjenesten blev skabt for at give den største læseoplevelse til lidenskabelige bogelskere fra hele verden.

