"MANGA Plus by SHUEISHA" er den officielle manga-læser fra Shueisha Inc., og er tilgængelig globalt. Vi udgiver den bedste manga i verden, såsom Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach og andre mere. Du kan læse de seneste kapitler af den bedste manga GRATIS, DAGLIGT og SAMTIDIGT med dens udgivelse i Japan!!

Websted: mangaplus.shueisha.co.jp

