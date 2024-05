Plotch er en AI-drevet e-handel ERP til små virksomheder globalt. Plotch er en fuldt fokuseret teknologiplatform, der driver automatisering ved hjælp af AI til online-virksomheder, og den imødekommer alle behov i en e-handelsvirksomhed. Plotch samler alle værktøjer og integrationer på en problemfri måde. Plotch lægger også et AI-lag over alle processer og analyser for at muliggøre automatisering, vækst og undtagelseshåndtering. Hvis du er virksomhedsejer, er dette den enkleste og alligevel mest kraftfulde e-handelssoftware til rådighed til e-handelsoperationer. Nedenfor er nogle af de vigtigste fordele ved at bruge Plotch: * Enkel - nem at betjene * Omfattende - alt på ét sted * Skalerbar - skaler nemt Nedenfor er tilgængelige løsninger i Plotch: en. Start e-handelswebshop b. Start Ecommerce Mobile App c. Start online markedspladser d. Start Omnichannel Offline Stores e. Administrer inventar

Websted: plotch.ai

