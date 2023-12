Plooral (tidligere Enlizt): Forbinder læring fra det virkelige liv til livslange muligheder. Vi hjælper enkeltpersoner med at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for at udnytte muligheder i deres karriere, og støtter organisationer til at fremme teams, der aldrig stopper med at lære.

Websted: plooral.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Plooral. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.