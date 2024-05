Pitch Avatar er en AI-drevet løsning til effektive virksomhedspræsentationer og levering af indhold. Du kan nemt dele dine salgspræsentationer, produktdemoer, marketing, træning og andet indhold og få konverteringer. Du skal bare uploade din præsentation, generere et script til den på ethvert sprog, tilføje voice-over eller oprette en videoavatar. Generer et personligt link og send det til din kontaktperson. Lytteren kan invitere dig ved at klikke på knappen "Ring til oplægsholder" eller planlægge et møde med dig ved at bruge et link direkte til din kalender. I slutningen af ​​hver session får du en detaljeret analyse af lytterens interaktion med slides.

Websted: pitchavatar.com

