PIMworks er en omfattende Product Information Management (PIM) løsning, der hjælper med at administrere alle dine produktoplysninger og data centralt. Sammen med produktdatastyring kan onlineforhandlere og brands nemt administrere digitale aktiver, problemfrit syndikere nøjagtige produktdata til flere kanaler, optimere produktindhold i overensstemmelse med markedsstandarder og være et skridt foran konkurrenterne. PIMworks hjælper dig med at skabe tilpassede produktindholdsoplevelser og tilbyder forskellige integrationer, herunder Bigcommerce, Magento og Shopify, Amazon, for at nævne nogle få. PIMworks' AI-ML-baserede produktkatalogberigelsesfunktioner hjælper med at forbedre produktindholdets nøjagtighed. Alle de teams, der laver produktkataloger, kan samarbejde effektivt ved at skabe arbejdsgange med vores PIM-system. Den overordnede produktdataydelse kan overvåges og analyseres med indsigt på dashboards, og virksomheder kan problemfrit udvide deres brandsynlighed uden kompleksitet med vores verdensklasse pim-løsning.

Websted: pimworks.io

