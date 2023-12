Over 80 interaktive simuleringer og spil til matematik og naturvidenskab! Deltag i at lære naturvidenskab og matematik med de prisvindende PhET-simuleringer! Uanset om du forstår atomer, udforsker energi eller mestrer multiplikation, er der en sim til enhver elev. Perfekt til hjemmet, i klassen eller på farten, denne app leverer alle PhET HTML5 sims (over 75 sims) i én brugervenlig pakke. PhET-simmerne er udviklet af eksperter ved University of Colorado Boulder og bruges af millioner af studerende hvert år.

Websted: phet.colorado.edu

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med PhET Simulations. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.