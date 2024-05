Perculus er et alt-i-et-værktøjssæt til instruktører til at skabe engagerende online videokonferencesessioner. Perculus tilbyder isbrydere, vurderingsværktøjer, planlægningsværktøjer, spil for at gøre din online træning mere engagerende og sjov. Perculus hjælper instruktører med at levere exceptionelle og mindeværdige online træningssessioner. Gennem det engagementsaktiviteter, der kan planlægges forud og genbruges over forskellige sessioner, kan lærere, instruktører, facilitatorer tilbyde den mest engagerende live træning til deres deltagere.

Websted: perculus.com

