Bizotic er en uddannelses- og vurderingsvirksomhed, der opererer inden for de videregående uddannelser. Vi arbejder med mere end 50 ingeniør-, ledelses- og andre professionelle gymnasier i hele Karnataka, Andhra Pradesh og Telangana. Med et akut fokus på udvikling af færdigheder, sigter Bizotic mod at give eleverne de nødvendige værktøjer til at udmærke sig i den branche, de selv vælger. Engagerende træningssessioner, løbende vurderinger og et detaljeret feedbacksystem er nogle af de kerneprincipper, som Bizotic arbejder med. Med innovative løsninger såsom detaljerede og emnemæssige testresultater, brancheførende analyser, er vores produktstak og vurderingsplatform nøglen til at forbedre ydeevnen og opnå karrieredrømme.

Websted: bizoticlearn.com

