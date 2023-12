Vores talenterhvervelsesløsning hjælper din organisation med at finde, spore og evaluere kvalitetstalenter, så du kan opbygge en engageret, højtydende arbejdsstyrke mere effektivt og omkostningseffektivt. Denne kraftfulde løsning automatiserer og strømliner rekrutterings- og ansættelsesprocesser for at understøtte et papirløst HCM-miljø (Human Capital Management). Det giver en positiv kandidatoplevelse, der gør det nemt for kandidater at give information, søge job og ansøge online.

Websted: payentry.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Paypro. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.