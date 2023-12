Onpipeline.com er en salgs-CRM-software til at styre din salgsproces og organisere dine kundedata. Nul indlæringskurve, billig og skalerbar. Onpipeline tilbyder en enkel grænseflade, der virkelig hjælper med at holde fokus på de rigtige tilbud. Værktøjer designet til aldrig at gå glip af en mulighed og bringe mere salg på kortere tid. Det inkluderer native integrationer med Google- eller Microsoft-kalendere, mailchimp, Quickbooks og mere. Indeholder også en kraftfuld API, webhooks og muligheden for at oprette widgets til at integrere dine eksterne applikationer.

Websted: onpipeline.com

