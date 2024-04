Offiga er Indiens første dashboard til gaver til virksomheder, der forenkler gaver til virksomheder i alle størrelser. Det tilbyder en række funktioner, herunder sporing af realtidsstatus for alle ordrer, administration af medarbejder- eller kundeadresser, download af en oversigt over ordrestatusser og mange flere kommende funktioner! Med dens brugervenlige grænseflade og kraftfulde integrationer hjælper vores dashboard HR- og indkøbsteams med at administrere gaver mere effektivt og effektivt. Over 100 førende globale virksomheder stoler på, at Offiga håndterer alle deres gavebehov.

Kategorier :

Websted: offiga.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Offiga. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.