Nuclino er en cloud-baseret software til teamsamarbejde, som giver teams mulighed for at samarbejde og dele information i realtid. Det blev grundlagt i München, Tyskland i 2015. Nogle bemærkelsesværdige funktioner omfatter en WYSIWYG-samarbejdet realtidsredaktør og en visuel repræsentation af et teams viden i en graf. Ud over sin webbaserede og desktop-applikation lancerede Nuclino i 2018 en gratis mobilapp til Android og iOS.

Websted: nuclino.com

