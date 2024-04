Med over 130 millioner profiler i vores database fra Instagram-, TikTok-, YouTube- og Blogger-websteder er NinjaOutreach en topblogger og Influencer Marketing-outreach-software til onlinebrands, digitale marketingfolk og små virksomheder, der er interesseret i at øge deres tilstedeværelse online. Ninja tilbyder en komplet suite af værktøjer til Influencer Marketing-livscyklussen. Det er et komplet CRM, der giver mulighed for prospektering, relationsstyring og analyser og rapportering. Med en simpel søgeordssøgning kan du finde online influencers i din niche, se værdifulde data om dem, oprette forbindelse til dem via e-mail og sociale medier og samarbejde med dem for at promovere dit brand til deres publikum. Samt evnen til at spore online engagement i de sociale netværk og indtægter genereret på dit e-handelswebsted. Tidligere ville dette have krævet flere forskellige værktøjer til at finde leads, udtrække data og opsøge dem og spore deres resultater. Vi gør det hele i én, og gør det meget hurtigere. NinjaOutreach indsamler en enorm mængde data fra en række forskellige kilder til en søgbar database og giver folk mulighed for at e-maile tilpassede skabeloner fra platformen. Vores målmarked består af: Online Brands Digital Marketing Agencies Bloggere Startups B2B SMB'er, der laver Influencer Marketing, prospektering og outreach som en måde at promovere deres virksomhed eller generere kundeemner

