Vi er Neocom, en pulserende og ung Saas-virksomhed, der stræber efter at give en fantastisk kundeoplevelse til enhver online shopper. Vi hjælper virksomheder med at hjælpe deres kunder. Bevæbnet med den nyeste teknologi er vi et enestående team med stor erfaring. Vores AI-drevne guidede salgsløsning giver dig mulighed for at engagere dine besøgende og lade dem opdage deres perfekte produkt på dit websted. Desuden kan du oprette forbindelse til dem via en automatisk e-mail-funktion og analysere de første- og nulpartsdata, du har indsamlet på Neocom-platformen. Dette fører til mere engagement, højere konverteringsrater, højere AOV'er og mindre afkast. Du kan også optimere andre afdelinger som Marketing eller Procurement, ved at bruge den indsigt, der genereres gennem Neocom.

