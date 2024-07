MyShell er en AI-drevet chatplatform, der giver brugerne mulighed for at oprette og tilpasse deres egen virtuelle assistent eller robot. Platformen har en række chatværktøjer, såsom fastgjorte chats og filtre efter type, herunder værktøjer, underholdning og uddannelse, for at forbedre brugerens oplevelse. MyShells robotværksted giver brugerne mulighed for at skabe og tilpasse deres egen virtuelle assistent eller robot, hvilket giver en personlig chatoplevelse skræddersyet til deres specifikke behov. Platformen understøttes på flere sprog, inklusive engelsk og japansk, og integreres med Telegram, en populær beskedapp. Brugere kan logge ind og tilmelde sig platformen for at få adgang til yderligere funktioner, såsom øget udholdenhed til samtaler. MyShell bruger AI-teknologi til at levere en intelligent samtaleoplevelse og øge brugerengagementet. Samlet set tilbyder MyShell en tilpasselig og intelligent chatplatform, der giver brugerne mulighed for at oprette og skræddersy deres egen virtuelle assistent eller robot. Med en række tilgængelige chatværktøjer og filtre kan brugere forfine deres chatoplevelse for at imødekomme deres specifikke behov. Platformens integration med Telegram og understøttelse af flere sprog gør den tilgængelig for en bredere brugerbase, og dens AI-teknologi sikrer en intelligent og engagerende samtaleoplevelse.

Websted: myshell.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med MyShell. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.