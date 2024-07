Myko Ai er et AI-værktøj til samtale, der er bygget til at besvare alle dine salgsteams spørgsmål på få sekunder. Tilslutning til systemer som Salesforce, Hubspot og Snowflake - Myko er et naturligt sprog virksomhedsanalyseværktøj designet til at hjælpe virksomhedsejere med at få svar på deres spørgsmål uden at skulle bruge SQL eller kode. For business intelligence-brugere kan du definere og bygge din organisations nøgletermer og definitioner for at standardisere metrics på tværs af brugere. Vind mere omsætning ved at afdække data mellem dine dashboards.

Websted: myko.ai

