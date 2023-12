MyDocSafe hjælper med at sikre og automatisere klientkommunikation, dokumentsignering og -udveksling og forbedre compliance. Vi sikrer dokumenter og automatiserer dokumentflows. Fra kraftfuld e-signatur gennem en fleksibel e-formularmotor til konfigurerbare klientportaler hjælper vi organisationer med at strømline forretningsprocesser, der involverer personlige data, kontrakter, penge og identitet, hvilket sparer op til 90 % af tiden involveret. HR-afdelinger bruger os til at onboarde medarbejdere og uddele lønsedler. Salgsafdelinger bruger os til at indbygge kunder. Professionelle servicevirksomheder bruger os til at underskrive kontrakter, indhente data og udveksle dokumenter med deres kunder. Skoler bruger os til at automatisere optagelsesprocesser.

