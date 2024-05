MODX er en alsidig platform, der tilbyder et open source-indholdsstyringssystem (CMS) og administreret cloud-hosting. Det gør det muligt for brugere at oprette, administrere og skalere dynamiske websteder med enestående hastighed, sikkerhed og fleksibilitet. MODX henvender sig til udviklere og indholdsadministratorer ved at levere værktøjer til samarbejde, indholdsinddeling og problemfri opdateringer, hvilket sikrer et sikkert og effektivt webudviklingsmiljø

