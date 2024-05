Really Simple SSL er et WordPress-plugin designet til at forenkle processen med at sikre og migrere WordPress-websteder til HTTPS. Det giver en ligetil løsning for webstedsejere til at aktivere SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) på deres websteder, hvilket sikrer sikre forbindelser og forbedret sikkerhed for besøgende. Really Simple SSL er et vigtigt værktøj for WordPress-webstedsejere, der ønsker at forbedre sikkerheden og beskytte besøgendes privatliv ved nemt og effektivt at implementere SSL-kryptering på deres websteder.

Websted: really-simple-ssl.com

