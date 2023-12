MIT App Inventor er et intuitivt, visuelt programmeringsmiljø, der giver alle – selv børn – mulighed for at bygge fuldt funktionelle apps til Android-telefoner, iPhones og Android/iOS-tablets. De nye til MIT App Inventor kan have en simpel første app op og køre på mindre end 30 minutter. Og hvad mere er, vores blok-baserede værktøj letter oprettelsen af ​​komplekse apps med stor effekt på væsentligt kortere tid end traditionelle programmeringsmiljøer. MIT App Inventor-projektet søger at demokratisere softwareudvikling ved at give alle mennesker, især unge mennesker, mulighed for at gå fra teknologiforbrug til teknologiskabelse.

Websted: appinventor.mit.edu

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med MIT App Inventor. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.