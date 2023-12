Minimax er en Web3 MetaApp - et sted, hvor du kan interagere med mange DeFi-protokoller opdelt efter kategorier (Swap, Earn, Borrow, etc.) og blockchains gennem en samlet grænseflade, samtidig med at du har overblik over Web3-rummet på højt niveau.

Websted: minimax.finance

