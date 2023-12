Minds er et alt-tech blockchain-baseret socialt netværk. Brugere kan tjene penge eller cryptocurrency for at bruge Minds, og tokens kan bruges til at booste deres indlæg eller crowdfunde andre brugere. Minds er blevet beskrevet som mere privatlivsfokuseret end almindelige sociale medier. Engadget og Vice har kritiseret Minds for dets overvægt af højreekstremistiske brugere og indhold.

Websted: minds.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Minds. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.